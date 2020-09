WWF, oggi è il World Rivers Day, ma in Italia solo il 40% dei fiumi è in buono stato ecologico (Di domenica 27 settembre 2020) oggi, 27 settembre si celebra la quindicesima edizione del “World Rivers Day”, la Giornata mondiale dei fiumi, per sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare una migliore gestione dei corsi d’acqua in tutto il mondo. Purtroppo in Italia solo il 40% dei corsi d’acqua è in buono stato ecologico come richiesto dalla Direttiva Quadro Acque e nonostante l’urgente necessità di riqualificarli si continua a danneggiarli. Nel dossier SOS fiumi. Manutenzione idraulica o gestione fluviale? il WWF Italia documenta e denuncia il diffuso e indiscriminato attacco “legalizzato” ai nostri fiumi. Un po’ ovunque, infatti, ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020), 27 settembre si celebra la quindicesima edizione del “Day”, la Giornata mondiale dei, per sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare una migliore gestione dei corsi d’acqua in tutto il mondo. Purtroppo inil 40% dei corsi d’acqua è income richiesto dalla Direttiva Quadro Acque e nonostante l’urgente necessità di riqualificarli si continua a danneggiarli. Nel dossier SOS. Manutenzione idraulica o gestione fluviale? il WWFdocumenta e denuncia il diffuso e indiscriminato attacco “legalizzato” ai nostri. Un po’ ovunque, infatti, ...

