(Di domenica 27 settembre 2020), Pavia,, 27 settembre 2020 - Sono stati visti prelevare dagli scaffali capi di vestiario e altra merce, per un valore di 185 euro, danneggiando i dispositivi antitaccheggio e fuggendo senza ...

Yogaolic : #Pavia Vigevano, rapina al market: denunciata una donna, caccia ai 4 complici -

Ultime Notizie dalla rete : Vigevano rapina

IL GIORNO

Ha sottratto la borsa a due donne che le avevano lasciate per qualche attimo incustodite all'interno della loro auto al termine della spesa. I carabinieri della Compagnia di Vigevano hanno denunciato ...vigevano Erano accusati di avere rapinato un connazionale colpendolo con delle bottiglie di birra: la vittima era stata sfregiata al volto. L’altra mattina in tribunale è scattata la condanna per Raja ...