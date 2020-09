VIDEO | Roma 1-1 Juventus: la rete di Cristiano Ronaldo per il pareggio bianconero (Di domenica 27 settembre 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A. Leggi su 90min (Di domenica 27 settembre 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dellae della Serie A.

lauraboldrini : In tempo di #pandemia, un leader politico non può vantarsi di disobbedire al medico. Né andarsene in giro febbric… - OfficialASRoma : JORDAAAAAAN! VERETOUT! GUADAGNA E SEGNA IL CALCIO DI RIGORE! DAJE ROMA! ?????? #RomaJuve 1-0 - virginiaraggi : Oggi, per la rubrica “ROMA SMART. L’INVENTORE DEL MESE”, Tommaso Vicarelli e Francesco Zuccaccia, della startup Wee… - taddeocico : RT @RiprendRoma: Piazza Pio XI oggi pomeriggio! #roma #cinghiali - stirone99 : RT @OfficialASRoma: ???? Per tutti noi! ???? DAJE ROMA!!! @socios -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Roma Roma, Dzeko contro tutto. Lazio, ecco Pereira VIDEO Corriere dello Sport.it VIDEO | Roma 1-1 Juventus: la rete di Cristiano Ronaldo per il pareggio bianconero

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A.

MOVIOLA – Roma-Juventus, mani di Pellegrini e rigore netto: Ronaldo non perdona (VIDEO)

Calcio di rigore anche per la Juventus nel match contro la Roma. A pochi minuti dall’intervallo, dopo il vantaggio giallorosso arrivato dal dischetto anche il pareggio bianconero è dagli undici metri.

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A.Calcio di rigore anche per la Juventus nel match contro la Roma. A pochi minuti dall’intervallo, dopo il vantaggio giallorosso arrivato dal dischetto anche il pareggio bianconero è dagli undici metri.