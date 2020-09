Verona-Udinese, le probabili formazioni del match (Di domenica 27 settembre 2020) Al “Bentegodi”, Verona-Udinese scendono in campo per la seconda giornata di Serie A. Esordio stagionale per i friulani: le probabili formazioni Verona-Udinese scendono in campo allo stadio “Bentegodi” nell’unico match delle 15 della domenica di Serie A. I friulani di Luca Gotti fanno il loro esordio ufficiale in questa stagione, dopo il rinvio della prima giornata contro lo Spezia (il match verrà recuperato mercoledì 30 settembre alla Dacia Arena). Dall’altra parte, il Verona è reduce dallo 0-0 contro la Roma, poi trasformato in 3-0 a tavolino per la squadra di Juric, complice il caso Diawara ed il suo mancato inserimento nella lista degli over 22. Il fischio d’inizio del ... Leggi su zon (Di domenica 27 settembre 2020) Al “Bentegodi”,scendono in campo per la seconda giornata di Serie A. Esordio stagionale per i friulani: lescendono in campo allo stadio “Bentegodi” nell’unicodelle 15 della domenica di Serie A. I friulani di Luca Gotti fanno il loro esordio ufficiale in questa stagione, dopo il rinvio della prima giornata contro lo Spezia (ilverrà recuperato mercoledì 30 settembre alla Dacia Arena). Dall’altra parte, ilè reduce dallo 0-0 contro la Roma, poi trasformato in 3-0 a tavolino per la squadra di Juric, complice il caso Diawara ed il suo mancato inserimento nella lista degli over 22. Il fischio d’inizio del ...

