Verona-Udinese, le formazioni ufficiali (Di domenica 27 settembre 2020) Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All.JuricUdinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Ave L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020)(3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All.Juric(3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Ave L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Verona-Udinese 0-0 in diretta su - Jnterista_5 : Domenica pm ore 15. Udinese Verona. Serie A - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Verona-Udinese 0-0 in diretta su - DAZN_IT : Esordio per l'Udinese ?? Hellas Verona a caccia di altri 3 punti ?? #VeronaUdinese LIVE su #DAZN ??… - gazz_rossonera : Verona-Udinese, formazioni ufficiali: indizio di mercato per i… -