Vento forte, pioggia e la prima mareggiata autunnale sul lungomare (VIDEO)

Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Vento forte, a tratti caratterizzato da raffiche fortissime e mare (quasi) in burrasca sotto una pioggia battente: la seconda parte della domenica conferma le attese da 'allerta arancione' diramate dalla Protezione Civile ed in vigore sull'intero territorio regionale fino alle 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre, allorquando il livello di pericolosità sarà declassato a 'giallo' con fenomeni in graduale attenuazione. Come sempre suggestive le immagini della mareggiata che colpisce il lungomare, in particolare l'area della spiaggia di Santa Teresa che il progetto presentato dal Governatore Vincenzo De Luca mira a riqualificare attraverso il riempimento della linea di costa con la ...

