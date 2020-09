Venti di guerra nel Caucaso tra Azerbaijan e Armenia con Turchia e Russia sullo sfondo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 27 settembre 2020) Stepanakert, 27 set – Stamattina all’alba le forze armate dell’hanno sferrato un attacco militare contro i territori della regione separatista di Nagorno-Karabakh, bombardando la capitale Stepanakert. Il Ministero della Difesa azero afferma di aver “lanciato una controffensiva completa per porre fine alle attività militari delle forze armate dell’”. La regione separatista è infatti sostenuta dall’, il cui Ministro della Difesa ha replicato pubblicando un video in cui viene ripresa la distruzione di obiettivi azeri. Il governo armeno ha inoltre chiamato la mobilitazione generale e cominciato a muovere le sue unità verso il fronte di combattimento. Introdotta la legge marziale in Nagorno-Karabak Il presidente di Nagorno-Karabak, Arayik Harutyunyan, ha ...