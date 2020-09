Venti di guerra nel Caucaso: si combatte tra Armenia e Azerbaigian. La Russia chiede il “cessate il fuoco” (Di domenica 27 settembre 2020) Venti di guerra nel Caucaso fra Armenia e Azerbaigian: si combatte nella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dove l’esercito azero ha prima bombardato le postazioni delle forze indipendentiste armene, che avevano attaccato durante la notte, e poi ha lanciato una controffensiva. I bombardamenti tra i separatisti sostenuti da Erevan e l’esercito di Baku hanno causato un numero imprecisato di “vittime, anche civili”. Le due repubbliche ex sovietiche si accusano reciprocamente di aver aperto questo nuovo capitolo di ostilità dopo gli ultimi scontri, avvenuti lo scorso luglio, conseguenza di una disputa iniziata all’inizio degli anni Novanta con una guerra che causò circa 30mila morti. I separatisti armeni della regione ... Leggi su tpi (Di domenica 27 settembre 2020)dinelfra: sinella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dove l’esercito azero ha prima bombardato le postazioni delle forze indipendentiste armene, che avevano attaccato durante la notte, e poi ha lanciato una controffensiva. I bombardamenti tra i separatisti sostenuti da Erevan e l’esercito di Baku hanno causato un numero imprecisato di “vittime, anche civili”. Le due repubbliche ex sovietiche si accusano reciprocamente di aver aperto questo nuovo capitolo di ostilità dopo gli ultimi scontri, avvenuti lo scorso luglio, conseguenza di una disputa iniziata all’inizio degli anni Novanta con unache causò circa 30mila morti. I separatisti armeni della regione ...

