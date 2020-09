“Va a sbattere sugli scogli”: barca a vela si schianta fuori dal porto di Ostia. Le immagini (Di domenica 27 settembre 2020) Un’imbarcazione da diporto, di oltre dieci metri, è finita contro la scogliera a ridosso del “Faro Verde” del porto turistico di Ostia, riportando seri danni. Soccorsi i quattro occupanti, quattro giovani di nazionalità tedesca, due uomini e due donne. È successo nel primo pomeriggio di ieri. Come si vede nel video, l’imbarcazione, che stava tentando di uscire dal porto, nonostante le condizioni meteomarine avverse, è rimasta in balia delle onde, registrate fino a 4 metri, fino ad andare a urtare contro la scogliera. Gli occupanti sono stati soccorsi dal personale del porto turistico di Roma e della Capitaneria di porto. Sul posto, sono giunti anche polizia, carabinieri e due ambulanze. Video ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Un’imzione da di, di oltre dieci metri, è finita contro la scogliera a ridosso del “Faro Verde” delturistico di, riportando seri danni. Soccorsi i quattro occupanti, quattro giovani di nazionalità tedesca, due uomini e due donne. È successo nel primo pomeriggio di ieri. Come si vede nel video, l’imzione, che stava tentando di uscire dal, nonostante le condizioni meteomarine avverse, è rimasta in balia delle onde, registrate fino a 4 metri, fino ad andare a urtare contro la scogliera. Gli occupanti sono stati soccorsi dal personale delturistico di Roma e della Capitaneria di. Sul posto, sono giunti anche polizia, carabinieri e due ambulanze. Video ...

