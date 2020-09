Usa | Trump nomina l’anti-abortista Coney Barrett alla Corte Suprema | la corsa contro il tempo e le strategie per il via libera del Senato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) Quando, nel 2018, Donaldsi trovò a dover scegliere un giudice per sostituire Anthony Kennedy, l’ipotesi di Amyvenne considerata e poi scartata. “Questa me la tengo per Ruth Bader Ginsburg”, disse. Due anni dopo, la profezia si realizza. Sarà proprio questa giudice federale di Chicago, 48 anni, cattolica, conservatrice, decisamente anti-aborto, a prendere il posto di Ginsburg. Realizzando così quello che nessun conservatore, nemmeno il più ottimista, avrebbe mai potuto immaginare. E cioé rimpiazzare l’icona della cultura progressista americana con una giudice fieramente di destra. La designazione – Anzitutto vale la pena di soffermarsi sul percorso che la ...