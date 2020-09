Usa, Trump nomina Barrett alla Corte Suprema: “Sarò imparziale e al servizio di tutti”. Biden: “Senato si opponga” (Di domenica 27 settembre 2020) Il presidente USa Donald Trump ha nominato Amy Coney Barrett come giudice della Corte Suprema al posto di Ruth Bader Ginsburg, l’icona liberal scomparsa 8 giorni fa all’età di 87 anni. “È tra le più brillanti e dotate menti legali della nazione”, ha detto Trump annunciando la nomina. Per il tycoon “la conferma al Senato di Amy Coney Barrett per la Corte Suprema sarà facile, faremo presto”. “Sono onorata per la fiducia”, ha commentato Barrett. “So che il processo di conferma al Senato non sarà facile”, ha aggiunto la 48enne giudice, dichiarandosi ansiosa di collaborare con i parlamentari durante le audizioni ... Leggi su tpi (Di domenica 27 settembre 2020) Il presidente USa Donaldhato Amy Coneycome giudice dellaal posto di Ruth Bader Ginsburg, l’icona liberal scomparsa 8 giorni fa all’età di 87 anni. “È tra le più brillanti e dotate menti legali della nazione”, ha dettoannunciando la. Per il tycoon “la conferma al Senato di Amy Coneyper lasarà facile, faremo presto”. “Sono onorata per la fiducia”, ha commentato. “So che il processo di conferma al Senato non sarà facile”, ha aggiunto la 48enne giudice, dichiarandosi ansiosa di collaborare con i parlamentari durante le audizioni ...

