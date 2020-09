Usa, Trump chiede il test antidoping per Biden prima del duello tv (Di domenica 27 settembre 2020) Donald Trump torna a chiedere il test antidoping per Joe Biden prima o subito dopo il duello tv previsto martedì sera. 'Naturalmente sono d'accordo nel sottopormi anch'io al test', scrive su Twitter ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 settembre 2020) Donaldtorna are ilper Joeo subito dopo iltv previsto martedì sera. 'Naturalmente sono d'accordo nel sottopormi anch'io al', scrive su Twitter ...

