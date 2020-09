Uomo di 40 anni trovato morto sulle rive dell'Arno: sul corpo segni di coltellate (Di domenica 27 settembre 2020) Omicidio sul fiume Arno nel Pisano questo pomeriggio dalle parti di Castelfranco di Sotto, un paese della provincia. Un Uomo è stato trovato ucciso lungo l'argine . E il corpo presentava segni di ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) Omicidio sul fiumenel Pisano questo pomeriggio dalle parti di Castelfranco di Sotto, un paesea provincia. Unè statoucciso lungo l'argine . E ilpresentavadi ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomo anni Uomo di 40 anni trovato morto sulle rive dell'Arno: sul corpo segni di coltellate Leggo.it Ucciso a coltellate sull'argine dell’Arno, è giallo: i carabinieri indagano per omicidio

Omicidio sul fiume Arno nel Pisano dalle parti di Castelfranco di Sotto, un paese della provincia. Un uomo è stato trovato ucciso lungo l'argine. E il corpo presentava segni di coltellate. I carabinie ...

Ladro di collane arrestato a Napoli: è un clandestino cubano di 27 anni

Durante i servizi di controllo del territorio, ?gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno notato in corso Garibaldi una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il ...

Omicidio sul fiume Arno nel Pisano dalle parti di Castelfranco di Sotto, un paese della provincia. Un uomo è stato trovato ucciso lungo l'argine. E il corpo presentava segni di coltellate. I carabinie ...