Una Vita | anticipazioni | Rosina lascia Liberto e decide di trasferirsi in Portogallo

(Di domenica 27 settembre 2020)- UnaRubio (Sandra Marchena) non riuscirà proprio a perdonare il maritoMendez (Jorge Pobes) nelle puntate di Unain onda da domenica 27 settembre a sabato 3 ottobre 2020. Ancora delusa per il tradimento del consorte con la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido),sentirà che ormai il suo matrimonio è fallito e comunicherà ache intendeper sempre in, gettandosi per sempre alle spalle la loro storia d’amore. Ecco le. Unadomenica 27 settembre 2020 I vicini accettano il denaro offerto da Genoveva promettendo di non rivelarne la provenienza. Lolita ...