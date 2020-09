Una Vita, anticipazioni: Rosina lascia Liberto e decide di trasferirsi in Portogallo (Di domenica 27 settembre 2020) Rosina - Una Vita Rosina Rubio (Sandra Marchena) non riuscirà proprio a perdonare il marito Liberto Mendez (Jorge Pobes) nelle puntate di Una Vita in onda da domenica 27 settembre a sabato 3 ottobre 2020. Ancora delusa per il tradimento del consorte con la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido), Rosina sentirà che ormai il suo matrimonio è fallito e comunicherà a Liberto che intende trasferirsi per sempre in Portogallo, gettandosi per sempre alle spalle la loro storia d’amore. Ecco le anticipazioni. Una Vita: anticipazioni domenica 27 settembre 2020 I vicini accettano il denaro offerto da Genoveva promettendo di non rivelarne la provenienza. Lolita ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 27 settembre 2020)- UnaRubio (Sandra Marchena) non riuscirà proprio a perdonare il maritoMendez (Jorge Pobes) nelle puntate di Unain onda da domenica 27 settembre a sabato 3 ottobre 2020. Ancora delusa per il tradimento del consorte con la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido),sentirà che ormai il suo matrimonio è fallito e comunicherà ache intendeper sempre in, gettandosi per sempre alle spalle la loro storia d’amore. Ecco le. Unadomenica 27 settembre 2020 I vicini accettano il denaro offerto da Genoveva promettendo di non rivelarne la provenienza. Lolita ...

