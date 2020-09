Una villa di Cugnana finisce nell'inchiesta sui fondi della Lega (Di domenica 27 settembre 2020) , Visited 151 times, 151 visits today, Notizie Simili: Il Comune di Golfo Aranci trova l'accordo per la… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Dalla Camera di Commercio ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 27 settembre 2020) , Visited 151 times, 151 visits today, Notizie Simili: Il Comune di Golfo Aranci trova l'accordo per la… All'ospedale di Tempio chiude il reparto di… Dalla Camera di Commercio ...

Open_gol : Fondi Lega, i soldi del 2 per mille usati per comprare una villa in Sardegna e finiti nelle tasche dei commercialis… - you_trend : ?? Una curiosità: a Villa Santa Lucia degli Abruzzi, in Provincia dell'Aquila, gli aventi diritto per il #referendum… - rogar50 : RT @Presa_Diretta: ESCLUSIVO #Presadiretta ha scoperto in Sardegna una villa la cui compravendita potrebbe far parte del 'sistema' escogita… - PatriziaCoscia : RT @Presa_Diretta: ESCLUSIVO #Presadiretta ha scoperto in Sardegna una villa la cui compravendita potrebbe far parte del 'sistema' escogita… - yetisfera : RT @Presa_Diretta: ESCLUSIVO #Presadiretta ha scoperto in Sardegna una villa la cui compravendita potrebbe far parte del 'sistema' escogita… -

Ultime Notizie dalla rete : Una villa Lega, villa in Sardegna acquistata con i soldi del 2 per mille? QuiFinanza Roma, Virginia Raggi e la corsa al bis da sindaca: inaugurato il pergolato di un parco | Video

Cerimonia con tanto di fobici e taglio del nastro a Villa Sciarra, dove è stata completata una struttura per sostenere le piante rampicanti ...

Allerta meteo a Roma: nuova ondata di maltempo, strade allagate sembrano fiumi

Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta su Roma domenica 27 settembre, con strade allagate che hanno reso difficoltoso il traffico su strada, con problemi alla viabilità. Il centro funzionale regi ...

Cerimonia con tanto di fobici e taglio del nastro a Villa Sciarra, dove è stata completata una struttura per sostenere le piante rampicanti ...Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta su Roma domenica 27 settembre, con strade allagate che hanno reso difficoltoso il traffico su strada, con problemi alla viabilità. Il centro funzionale regi ...