Un Posto al Sole, anticipazioni: Dopo aver mandato a monte il matrimonio con Susanna, Niko si ‘consola’ con Claudia? (Di lunedì 28 settembre 2020) Luca Turco (Niko) e Mariacarla Casillo (Claudia) Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. A tenere banco sarà ancora una volta Niko (Luca Turco) che, Dopo aver deciso di mandare a monte il matrimonio con Susanna (Agnese Lorenzini) in seguito alla scoperta del tradimento della ragazza con Nicotera (Paolo Romano), si ritroverà ad affrontare un altro momento di grande imbarazzo. Susanna, infatti, in attesa dell’esito dell’esame per diventare magistrato, è tornata a lavorare con lui allo studio. La convivenza tra i due si rivelerà inevitabilmente complicata e porterà a dei duri confronti. Stressato dalla situazione lavorativa e sentimentale, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 settembre 2020) Luca Turco () e Mariacarla Casillo () Nuova settimana in compagnia di Unal. A tenere banco sarà ancora una volta(Luca Turco) che,deciso di mandare ailcon(Agnese Lorenzini) in seguito alla scoperta del tradimento della ragazza con Nicotera (Paolo Romano), si ritroverà ad affrontare un altro momento di grande imbarazzo., infatti, in attesa dell’esito dell’esame per diventare magistrato, è tornata a lavorare con lui allo studio. La convivenza tra i due si rivelerà inevitabilmente complicata e porterà a dei duri confronti. Stressato dalla situazione lavorativa e sentimentale, ...

Mercoledì si registrerà una nuova puntata di C’è Posta per Te che torna su Canale 5 dopo la fine di Tu si que Vales. Pare che Can Yaman sia atteso proprio per questa registrazione. Il management di Me ...

Dal 2018 abbattimenti e potature solo dopo le giornate di maltempo

viareggio È l’estate 2018 quando le pinete di Ponente e Levante vedono il ripetersi delle cadute di alberi e grossi rami. In autunno la ricognizione delle alberature pericolanti indica 400 piante da a ...

