Un Posto al Sole | anticipazioni | Dopo aver mandato a monte il matrimonio con Susanna | Niko si ‘consola’ con Claudia?

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 28 settembre 2020) Luca Turco () e Mariacarla Casillo () Nuova settimana in compagnia di Unal. A tenere banco sarà ancora una volta(Luca Turco) che,deciso di mandare ailcon(Agnese Lorenzini) in seguito alla scoperta del tradimento della ragazza con Nicotera (Paolo Romano), si ritroverà ad affrontare un altro momento di grande imbarazzo., infatti, in attesa dell’esito dell’esame per diventare magistrato, è tornata a lavorare con lui allo studio. La convivenza tra i due si rivelerà inevitabilmente complicata e porterà a dei duri confronti. Stressato dalla situazione lavorativa e sentimentale, ...