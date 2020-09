Ue: Zafarana (Gdf), 'Recovery occasione storica ma c'è rischio infiltrazioni criminalità' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "I fondi europei in arrivo sono una occasione storica e siamo ad una vera svolta, di cui dev'essere consapevole l'intero Paese. Ma è altrettanto vero che il rischio d'infiltrazioni della criminalità economica è grande". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Sole 24 Ore', è Giuseppe Zafarana, il Comandante generale della Guardia di Finanza. "La portata dell'intervento pubblico è storica e chiama la Guardia di Finanza a responsabilità di rilevanza eccezionale. La manovra economico finanziaria si annuncia di ampio respiro e, se non monitorata adeguatamente, potrà alimentare forme inaccettabili di arricchimento personale illecito ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "I fondi europei in arrivo sono unae siamo ad una vera svolta, di cui dev'essere consapevole l'intero Paese. Ma; altrettanto vero che ild'della; economica; grande". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Sole 24 Ore',; Giuseppe, il Comandante generale della Guardia di Finanza. "La portata dell'intervento pubblicoe chiama la Guardia di Finanza a responsabilità di rilevanza eccezionale. La manovra economico finanziaria si annuncia di ampio respiro e, se non monitorata adeguatamente, potrà alimentare forme inaccettabili di arricchimento personale illecito ...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “I fondi europei in arrivo sono una occasione storica e siamo ad una vera svolta, di cui dev’essere consapevole l’intero Paese. Ma è altrettanto vero che il rischio d’infil ...

Recovery fund, il comandante della Gdf: c'è rischio infiltrazioni della criminalità

Ma il rischio d'infiltrazioni della criminalità economica è grande". Lo ha detto il comandante generale della Gdf Giuseppe Zafarana. La manovra del recovery fund "se non monitorata adeguatamente potrà ...

