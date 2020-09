Udinese, Gotti: “Abbiamo sciupato occasioni clamorose, in Serie A non puoi permettertelo” (Di domenica 27 settembre 2020) Partenza falsa dell'Udinese in campionato. La squadra di Gotti esce sconfitta di misura dal match del Bentegodi contro l'Hellas Verona. I bianconeri creano occasioni per andare in vantaggio, ma non ne approfittano e Favilli punisce.LE PAROLE DI Gotticaption id="attachment 1028179" align="alignnone" width="300" Gotti (Getty Images)/captionQueste le sue parole a in conferenza stampa: "Mi è piaciuto l’atteggiamento e la personalità della squadra, che ha subito preso le misure di questo campionato. Ovviamente il risultato finale non mi piace per il gol fatto dal Verona e dai gol sbagliati da noi. Errori sottoporta? Abbiamo costruito chance clamorose non sfruttate e in Serie A non si può fare questi errori. Mercato? Credo qualcosa ci ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Partenza falsa dell'in campionato. La squadra diesce sconfitta di misura dal match del Bentegodi contro l'Hellas Verona. I bianconeri creanoper andare in vantaggio, ma non ne approfittano e Favilli punisce.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1028179" align="alignnone" width="300"(Getty Images)/captionQueste le sue parole a in conferenza stampa: "Mi è piaciuto l’atteggiamento e la personalità della squadra, che ha subito preso le misure di questo campionato. Ovviamente il risultato finale non mi piace per il gol fatto dal Verona e dai gol sbagliati da noi. Errori sottoporta? Abbiamo costruito chancenon sfruttate e inA non si può fare questi errori. Mercato? Credo qualcosa ci ...

