**Tv: Salvini, 'mi piace Leali ma non ho seguito vicenda Grande fratello'** (Di domenica 27 settembre 2020) Roma 27 set. (Adnkronos) - "Mi piace molto Fausto Leali ma mi sono perso questa vicenda". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite su Canale 5 di 'Non è la D'Urso', a proposito della sua espulsione dal 'Grande fratello vip' per aver chiamato "negro" Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma 27 set. (Adnkronos) - "Mimolto Faustoma mi sono perso questa". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite su Canale 5 di 'Non è la D'Urso', a proposito della sua espulsione dal 'vip' per aver chiamato "negro" Enock Barwuah, ildi Mario Balotelli.

Salvini torna a Legnano: «Contro bugie e cattiverie al ballottaggio vinciamo noi»

«Alla fine la verità viene a galla. Anche a Legnano, quante bugie e cattiverie abbiamo visto. Ma la città non si arrende, va avanti con orgoglio e a testa alta». Matteo Salvini torna a Legnano ad arri ...

