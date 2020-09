Tutto sulla morte di Cliff Burton | storico bassista dei Metallica | l’incidente di Ljungby

Leggi su optimagazine

(Di domenica 27 settembre 2020) Ladiè l’ombra che tormenta ancora i. Oggi, in suo onore, i mezzi utilizzati durante il tour dei Four Horsemen hanno una tavola di compensato accanto ai finestrini per attutire eventuali colpi e scongiurare tragedie. La “Board”, così chiamano la tavola antiurto, può salvare delle vite. Era il 27 settembre 1986 e iviaggiavano nei dintorni di, in Svezia, durante il tour promozionale di Master Of Puppets che dopo aver solcato gli Stati Uniti li portava in Europa. A bordo del bus Kirk Hammett esi sfidavano a carte per stabilire chi dei due avrebbe dormito dalla parte del finestrino. La sera prima, a Stoccolma, ...