Tu si que vales | Gerry Scotti fuori controllo | Ma chi è quel cretino? Mago preso a bottigliate | finisce in disgrazia

"Ma chi è quel cretino?". Gerry Scotti scherza a Tu si que vales, introducendo un nuovo concorrente, un Mago di 62 anni che si è presentato facendo un trucco di mentalismo alla giuria. L'esibizione è stata scoppiettante, con il concorrente che ha ricevuto in dono dal conduttore di Chi vuole essere milionario e Caduta libera un biglietto gratta-e-vinci. Grattando, il risultato è tre no. "Da quando la vita è un gratta gratta? Votate con il cuore seguendo la vostra volontà", è allora l'appello di Gerry al resto della giuria. E così il Mago è entrato ...

