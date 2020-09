Trump, il New York Times pubblica le dichiarazioni dei redditi: «Ecco le tasse che ha pagato negli ultimi anni» (Di domenica 27 settembre 2020) Il New York Times è riuscito a entrare in possesso delle dichiarazioni dei redditi del presidente: Trump ha pagato 750 dollari di tasse federali l’anno in cui divenne presidente, altri 750 l’anno dopo, e zero per 10 dei 15 anni precedenti Leggi su corriere (Di domenica 27 settembre 2020) Il Newè riuscito a entrare in possesso delledeidel presidente:ha750 dollari difederali l’anno in cui divenne presidente, altri 750 l’anno dopo, e zero per 10 dei 15precedenti

fattoquotidiano : USA 2020 'Ricevo da New York, da Washington, dalla California messaggi che non avrei saputo inventare per un romanz… - MusicalElo : RT @jacopo_iacoboni: Credo che stasera il New York Times abbia scritto, oltre che una grandiosa pagina di giornalismo, una specie di foto r… - LucaMazza1980 : RT @AtlanteUsa2020: E lo scoop sulle dichiarazione dei redditi di Trump, alla fine, arrivò: è del New York Times - EdouardDugas : RT @Corriere: Trump, il New York Times pubblica le sue dichiarazioni dei redditi: «Ecco cosa ha pagato» - lisanna : RT @jacopo_iacoboni: Credo che stasera il New York Times abbia scritto, oltre che una grandiosa pagina di giornalismo, una specie di foto r… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump New «A New York è l’anarchia»: Trump minaccia di tagliare i fondi alla città (in crisi) in mano ai dem Corriere della Sera Trump, il New York Times pubblica le dichiarazioni dei redditi: «Ecco le tasse pagate negli ultimi anni»

Il New York Times è riuscito a entrare in possesso di alcuni dei documenti più ricercati — e più pervicacemente tenuti nascosti — degli ultimi anni: le dichiarazioni dei redditi del presidente degli ...

SONDAGGIO | Usa, Biden in vantaggio su Trump: 54% contro il 44%

Intanto il magnate americano, ancora prima di lanciare l'allarme sulla frode elettorale in vista del voto del 3 novembre, ha già messo in piedi un super ...

Il New York Times è riuscito a entrare in possesso di alcuni dei documenti più ricercati — e più pervicacemente tenuti nascosti — degli ultimi anni: le dichiarazioni dei redditi del presidente degli ...Intanto il magnate americano, ancora prima di lanciare l'allarme sulla frode elettorale in vista del voto del 3 novembre, ha già messo in piedi un super ...