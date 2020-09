Trump chiede test antidoping per Biden prima del duello in tv (Di domenica 27 settembre 2020) Trump chiede test antidoping per Biden prima del duello tv, previsto per martedì sera (29 settembre), Donald Trump ha richiesto il test antidoping per Joe Biden. “prima o dopo il dibattito”, ha precisato Trump, “Ma chiedo test antidroga per Biden”. Poi ha aggiunto:”Naturalmente sono d’accordo nel sottopormi anch’io al test”. In più, il presidente degli Stati Uniti ha ricordato le precedenti prestazioni di “Sleepy Joe” nei dibattiti – durante le primarie democratiche – che hanno fatto registrare “andamenti ... Leggi su tpi (Di domenica 27 settembre 2020)perdeltv, previsto per martedì sera (29 settembre), Donaldha richiesto ilper Joe. “o dopo il dibattito”, ha precisato, “Ma chiedoantidroga per”. Poi ha aggiunto:”Naturalmente sono d’accordo nel sottopormi anch’io al”. In più, il presidente degli Stati Uniti ha ricordato le precedenti prestazioni di “Sleepy Joe” nei dibattiti – durante lerie democratiche – che hanno fatto registrare “andamenti ...

HuffPostItalia : Donald Trump chiede il test antidoping per Joe Biden prima del duello tv - Agenzia_Ansa : Morta a 87 anni il #giudice della #CorteSuprema #Usa #Ginsburg #Trump vuole eleggere subito il successore #Biden ch… - pipposcifo1 : RT @RaiNews: #Usa2020, le precedenti prestazioni di 'Sleepe Joe' nei dibattiti, durante le primarie democratiche, hanno fatto registrare 'a… - paolomula1 : RT @mariobianchi18: Il buffone col riporto sta sbroccando: ha già detto che in caso di sconfitta non ha alcuna intenzione di mollare l'osso… - RaiNews : #Usa2020, le precedenti prestazioni di 'Sleepe Joe' nei dibattiti, durante le primarie democratiche, hanno fatto re… -