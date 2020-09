Trump: “Biden faccia test antidoping prima del dibattito tv”. Il candidato dem avanti negli swing states (Di domenica 27 settembre 2020) Già in passato aveva fatto illazioni riguardo alla sua salute, fisica e mentale. E ora Donald Trump, a due giorni dal primo dibattito tra i due candidati presidenti del 29 settembre, torna a chiedere per l’avversario Joe Biden da tempo rinominato ‘Sleepy Joe‘ il “test antidoping” prima o subito dopo il loro duello televisivo, aggiungendo di essere pronto a sottoporsi a sua volta all’esame. All’origine le precedenti prestazioni dell’ex vice di Obama nei dibattiti, durante le primarie democratiche, che hanno registrato “andamenti irregolari”. “Solo l’assunzione di sostanze può aver causato queste discrepanze”. Intanto il candidato dem e Kamala Harris registrano un vantaggio di 10 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Già in passato aveva fatto illazioni riguardo alla sua salute, fisica e mentale. E ora Donald, a due giorni dal primotra i due candidati presidenti del 29 settembre, torna a chiedere per l’avversario Joe Biden da tempo rinominato ‘Sleepy Joe‘ il “o subito dopo il loro duello televisivo, aggiungendo di essere pronto a sottoporsi a sua volta all’esame. All’origine le precedenti prestazioni dell’ex vice di Obama nei dibattiti, durante lerie democratiche, che hanno registrato “andamenti irregolari”. “Solo l’assunzione di sostanze può aver causato queste discrepanze”. Intanto ildem e Kamala Harris registrano un vantaggio di 10 ...

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Politico disonesto e pupazzo della sinistra'. E i fan del presidente cantano 'lock him up', a… - repubblica : Usa, Trump nomina Barrett alla Corte Suprema al posto di Ginsburg. Biden: 'Voto spetta al prossimo Congresso' [aggi… - HuffPostItalia : Donald Trump chiede il test antidoping per Joe Biden prima del duello tv - serenel14278447 : Trump chiede test antidoping per Biden prima duello tv. È veramente pazzo - Piero42395724 : RT @andiamoviaora: #Trump chiede il test antidroga per Biden prima o dopo il dibattito presidenziale?? -

