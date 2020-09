Trovato il corpo del militare della Guardia Costiera annegato dopo il salvataggio di un giovane (Di domenica 27 settembre 2020) Purtroppo, il corpo del militare della Guardia Costiera disperso da ieri è stato riTrovato questa mattina al largo di Milazzo (Me), nello specchio di mare antistante Tono, dove si erano concentrate le ricerche. Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo, era scomparso ieri tra le onde dopo avere salvato un quindicenne che stava annegando. A confermarlo i vigili del fuoco e la Capitaneria di Milazzo. A ripescare il cadavere è stato l’equipaggio della motovedetta della Capitaneria di porto sulla quale il giovane sottufficiale aveva prestato servizio. Il ritrovamento è avvenuto a nord del punto dove si era ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Purtroppo, ildeldisperso da ieri è stato riquesta mattina al largo di Milazzo (Me), nello specchio di mare antistante Tono, dove si erano concentrate le ricerche. Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capodi Milazzo, era scomparso ieri tra le ondeavere salvato un quindicenne che stava annegando. A confermarlo i vigili del fuoco e la Capitaneria di Milazzo. A ripescare il cadavere è stato l’equipaggiomotovedettaCapitaneria di porto sulla quale ilsottufficiale aveva prestato servizio. Il ritrovamento è avvenuto a nord del punto dove si era ...

NewSicilia : Trovato senza vita il corpo di Aurelio Visalli, sottufficiale della @guardiacostiera. Si era tuffato in mare per sa… - priscilla_pgarc : @aleebiebscanela ???? A tutta la comunità internazionale: Questo è quello che sta succedendo a Morelia, Messico. Il… - spiritogatto : @Dany_Thirstae siiii ho trovato i video. OMMAIGATTO!!!! O_O cioe... WOW e io muto. Non sono umani quelli. Sono p… - AncoraMarina65 : @pelleimpura No, di questo l'hanno trovato il corpo.. forse intendi quello ucciso dai nipoti??? - DSGA2019 : RT @carmelo_lipari: Brutta notizia, come ex componente della Guardia Costiera, un collega di #Milazzo è deceduto mentre era impegnato insi… -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato corpo Morto il disperso in mare: trovato tra gli scogli il corpo del camionista Zonalocale Si era tuffato per salvare due ragazzini

Aurelio Visalli, aveva 40 anni, ed era un sottufficiale della Guardia costiera. Si era gettato nel mare in tempesta ma non è riuscito a tornare sulla motovedetta ...

Barbariga, esplode il televisore: anziana muore soffocata dal fumo tra le braccia della figlia

Un'anziana di 88 anni è morta nel tardo pomeriggio di ieri a Barbariga, in provincia di Brescia. La donna, Angela Roncali, sarebbe rimasta vittima di un tragico incidente domestico. Stando a quanto ri ...

Aurelio Visalli, aveva 40 anni, ed era un sottufficiale della Guardia costiera. Si era gettato nel mare in tempesta ma non è riuscito a tornare sulla motovedetta ...Un'anziana di 88 anni è morta nel tardo pomeriggio di ieri a Barbariga, in provincia di Brescia. La donna, Angela Roncali, sarebbe rimasta vittima di un tragico incidente domestico. Stando a quanto ri ...