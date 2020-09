Tridico si aggiusta lo stipendio | pochi 62mila euro l’anno | meglio 150

Leggi su chenews

(Di domenica 27 settembre 2020) Polemiche sulla decisione del presidente Inps, Pasquale, di aumentarsi loe raddoppiarlo. Ma è il Governo che glielo ha concesso. Non si può parlare di decisione propria perché è stato il governo a concederglielo, ma le polemiche restano comunque perché il soggetto in questione è stato già ampiamente criticato per la gestione dei bonus e del portale dell’Inps in piena emergenza Covid. Lui è Pasquale, il presidente dell’Inps. Nonostante le critiche feroci che gli sono piovute addosso durante il lockdown, è rimasto al suo posto, e ora si raddoppia lo. Troppoall’anno visto che i suoi predecessori guadagnavano di ...