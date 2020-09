Trenord, nuovo sciopero Orsa: i treni garantiti lunedì 28 settembre (Di domenica 27 settembre 2020) treni a rischio limitazioni e cancellazioni lunedì 28 settembre a causa di uno sciopero indetto dal sindacato Orsa dalle ore 10 alle ore 18. L’agitazione di sindacale coinvolgerà i convogli regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e il servizio Malpensa Express. Le fasce di garanzia non sono coinvolte dallo sciopero. Prima dell’inizio dell’agitazione … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Trenord, nuovo sciopero Orsa: i treni garantiti lunedì 28 settembre proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 27 settembre 2020)a rischio limitazioni e cancellazioni lunedì 28a causa di unoindetto dal sindacatodalle ore 10 alle ore 18. L’agitazione di sindacale coinvolgerà i convogli regionali, suburbani e a lunga percorrenza die il servizio Malpensa Express. Le fasce di garanzia non sono coinvolte dallo. Prima dell’inizio dell’agitazione … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo: ilunedì 28proviene da Il Notiziario.

