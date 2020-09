Trapani-Casertana, granata non in campo: mancano documenti. I tifosi protestano, la situazione (Di domenica 27 settembre 2020) Trapani-Casertana potrebbe non giocarsi.Alle 15.00 nessun calciatore e neanche l'arbitro è uscito dal sottopassaggio per entrare sul terreno di gioco del Provinciale: gli ispettori federali hanno attestato che mancherebbero le condizioni per svolgere la gara. Adesso, bisogna attendere alleno 45’ per capire l’evolversi della situazione.Nel frattempo, i tifosi granata contestano fuori dallo stadio sia Fabio Petroni che Gianluca Pellino. Una protesta pacifica, con l’area presidiata dal reparto mobile della polizia e da agenti della Digos. Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020)potrebbe non giocarsi.Alle 15.00 nessun calciatore e neanche l'arbitro è uscito dal sottopassaggio per entrare sul terreno di gioco del Provinciale: gli ispettori federali hanno attestato che mancherebbero le condizioni per svolgere la gara. Adesso, bisogna attendere alleno 45’ per capire l’evolversi della.Nel frattempo, icontestano fuori dallo stadio sia Fabio Petroni che Gianluca Pellino. Una protesta pacifica, con l’area presidiata dal reparto mobile della polizia e da agenti della Digos.

