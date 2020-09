Totti compie 44 anni, gli auguri della Roma (Di domenica 27 settembre 2020) Sono 44 anni per Francesco Totti, metà dei quali passati con la maglia della Roma cucita come una seconda pelle. In occasione del compleanno dell’eterno capitano giallorosso, la Roma tramite i social ha mandato gli auguri al suo ex numero 10: “Buon compleanno, Francesco”. Buon compleanno, Francesco @Totti #ASRoma pic.twitter.com/efFNqSIUZb — AS Roma (@OfficialASRoma) September 27, 2020 Foto: twitter Totti L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Sono 44per Francesco, metà dei quali passati con la magliacucita come una seconda pelle. In occasione del compleanno dell’eterno capitano giallorosso, latramite i social ha mandato glial suo ex numero 10: “Buon compleanno, Francesco”. Buon compleanno, Francesco @#ASpic.twitter.com/efFNqSIUZb — AS(@OfficialAS) September 27, 2020 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti! Compie 4??4?? anni l'iconico Campione del Mondo ??, che in #Nazionale ???? van… - SkySport : FRANCESCO TOTTI compie 44 anni. Auguri! ? «Sono passati tre anni ma è come se non lo fossero. Spesso riguardo quell… - GoalItalia : Dici @Totti e pensi alla Roma ?????? 'Il Capitano' compie 44 anni ?? - lorenzo200028 : RT @Vivo_Azzurro: ?? Buon compleanno a Francesco #Totti! Compie 4??4?? anni l'iconico Campione del Mondo ??, che in #Nazionale ???? vanta 58… - Annamcamilloni : RT @Vivo_Azzurro: ?? Buon compleanno a Francesco #Totti! Compie 4??4?? anni l'iconico Campione del Mondo ??, che in #Nazionale ???? vanta 58… -