Tottenham-Newcastle (domenica, ore 15.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 27 settembre 2020) Dall’arrivo di Gareth Bale, benché ancora non disponibile, alle porte mignon dello Shkendija, c’è stato di tutto nelle circa due settimane in cui gli Spurs hanno girato per l’Europa prima di tornare finalmente a giocare nel proprio stadio. Mourinho ha portato a casa quattro vittorie importantissime dopo la falsa partenza, pur battendo squadre inferiori. Stavolta … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 27 settembre 2020) Dall’arrivo di Gareth Bale, benché ancora non disponibile, alle porte mignon dello Shkendija, c’è stato di tutto nelle circa due settimane in cui gli Spurs hanno girato per l’Europa prima di tornare finalmente a giocare nel proprio stadio. Mourinho ha portato a casa quattro vittorie importantissime dopo la falsa partenza, pur battendo squadre inferiori. Stavolta … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Tottenham-Newcastle (domenica, ore 15.00): formazioni ufficiali, quote, - bibbiafcim : RT @MarcoYera: Molto interessante oggi Tottenham - Newcastle. Domani partitone per il Monday night: Liverpool - Arsenal, ultima volta i Gun… - MarcoYera : Molto interessante oggi Tottenham - Newcastle. Domani partitone per il Monday night: Liverpool - Arsenal, ultima vo… - Football_LDN : Reguilon? Ndombele? Bale ? - Spurs_fl : Reguilon? Ndombele? Bale ? -