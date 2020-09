Tottenham-Newcastle domenica | ore 15 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 27 settembre 2020) Dall’arrivo di Gareth Bale, benché ancora non disponibile, alle porte mignon dello Shkendija, c’è stato di tutto nelle circa due settimane in cui gli Spurs hanno girato per l’Europa prima di tornare finalmente a giocare nel proprio stadio. Mourinho ha portato a casa quattro vittorie importantissime dopo la falsa partenza, pur battendo squadre inferiori. Stavolta … InfoBetting: Scommesse Sportive e

gxallavichx : Raga scusate ma io domani (oggi) mi devo pure sorbire quei cretini (ma gli voglio bene) del Tottenham che giocano c… - ItaliaNewcastle : - BattocchiLuca : - Calciodiretta24 : Diretta Tottenham – Newcastle: risultato in tempo reale - Fantacalciok : Diretta Tottenham – Newcastle: risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Newcastle

Infobetting

15.00 - SkyFootball: Calcio, Premier League. Tottenham-Newcastle 15.00 - Eurosport: Tennis, Roland Garros. Primo turno 15.00 - SkySportUno: Motomondiale, GP Catalogna. Gara MotoGP 15.00 - DAZN1: Calci ...Dal 1995, DataSport racconta lo sport in diretta, 24h su 24h. Tutto lo sport in tempo reale con news, statistiche, pagelle, video, audio e commenti per far vivere le emozioni degli eventi sportivi in ...