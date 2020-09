Torino, Segre sul debutto in A: «Un sogno diventato ora realtà» – FOTO (Di domenica 27 settembre 2020) Il centrocampista del Torino, Jacopo Segre, ha raccontato su Instagram la propria emozione per il suo debutto in Serie A Jacopo Segre, centrocampista del Torino, ha raccontato attraverso il proprio profilo Instagram la propria emozione per il suo debutto in Serie A. Ecco le sue parole: «Ci pensavo spesso. Quando prendevo i pulmini per andare a scuola, quando poi di corsa andavo agli allenamenti, quando il mio papà mi portava ovunque alle partite, accompagnandomi ed assecondandomi, sempre e comunque, e poi ancora quando studiavo nei ritagli di tempo per portare avanti tutto, facendo i miei piccoli grandi sacrifici come ogni ragazzo che ha quel sogno, superando anche una situazione legata alla mia famiglia e alla mia mamma che mi ha dato ancora più ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Il centrocampista del, Jacopo, ha raccontato su Instagram la propria emozione per il suoin Serie A Jacopo, centrocampista del, ha raccontato attraverso il proprio profilo Instagram la propria emozione per il suoin Serie A. Ecco le sue parole: «Ci pensavo spesso. Quando prendevo i pulmini per andare a scuola, quando poi di corsa andavo agli allenamenti, quando il mio papà mi portava ovunque alle partite, accompagnandomi ed assecondandomi, sempre e comunque, e poi ancora quando studiavo nei ritagli di tempo per portare avanti tutto, facendo i miei piccoli grandi sacrifici come ogni ragazzo che ha quel, superando anche una situazione legata alla mia famiglia e alla mia mamma che mi ha dato ancora più ...

