Torino, condannato a 15 anni il gestore di una rete di baby prostituzione (Di domenica 27 settembre 2020) commenta Le prime volte chiedeva loro di scattarsi delle foto in biancheria intima. Poi arrivavano gli incontri con i clienti e le prestazioni sessuali dietro pagamento. Le ragazze coinvolte erano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 settembre 2020) commenta Le prime volte chiedeva loro di scattarsi delle foto in biancheria intima. Poi arrivavano gli incontri con i clienti e le prestazioni sessuali dietro pagamento. Le ragazze coinvolte erano ...

p_fpz : @fattoquotidiano Sindaco di Moncalieri indagato: ovvero ancora da processare, insomma innocente fino a sentenza def… - SkyTG24 : Ivrea, avvicinava ragazze per farle prostituire: condannato a 15 anni - Ewavolpones84 : RT @Apndp: Direttore dello #Strafatto (luglio 2019, su sindaco di #Milano #BeppeSala):'Che farebbe in un paese serio un politico che falsif… - mordecai77x : @elektero01 @Pupi8188 @stevevicrn 'un faccendiere che ha truffato oriali' povero cucciolo... È stato truffato. Lo s… - SonSempreIoEh : RT @Apndp: Direttore dello #Strafatto (luglio 2019, su sindaco di #Milano #BeppeSala):'Che farebbe in un paese serio un politico che falsif… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino condannato Torino, il tribunale condanna il Banco Santander a rimborsare i rispamiatori La Repubblica Torino, condannato a 15 anni il gestore di una rete di baby prostituzione

Le prime volte chiedeva loro di scattarsi delle foto in biancheria intima. Poi arrivavano gli incontri con i clienti e le prestazioni sessuali dietro pagamento. Le ragazze coinvolte erano giovanissime ...

Torino, condannato a 15 anni il gestore di una rete di baby prostituizione

L'uomo adescava le giovani, tra cui alcune minorenni, utilizzando un profilo falso su Facebook. Dalle testimonianze in aula, alcuni clienti avrebbero anche mostrato comportamenti violenti ...

Le prime volte chiedeva loro di scattarsi delle foto in biancheria intima. Poi arrivavano gli incontri con i clienti e le prestazioni sessuali dietro pagamento. Le ragazze coinvolte erano giovanissime ...L'uomo adescava le giovani, tra cui alcune minorenni, utilizzando un profilo falso su Facebook. Dalle testimonianze in aula, alcuni clienti avrebbero anche mostrato comportamenti violenti ...