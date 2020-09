TikTok verso lo stop. La guerra Usa-Cina non è ancora finita (Di domenica 27 settembre 2020) Dalla mezzanotte di oggi, negli Stati Uniti, potrebbe essere proibito scaricare TikTok ed il prossimo 12 novembre – a meno di clamorosi colpi di scena – anche i vecchi utenti del social network ne dovranno farne a meno. Dopo l’accordo con Oracle e Wallmart per la cessione del 20% della proprietà di TikTok, il benestare di Trump all’intesa – “accordo fantastico” – e l’iniziale silenzio di Pechino, interpretato come un assenso, la vicenda sembrava avviarsi verso una conclusione positiva. La partita aperta dall’amministrazione Trump con la Cina sull’app dei video amatoriali, però, è tutt’altro che chiusa e la scadenza del “ban” (bando) in Usa è stata solo prorogata al 27 settembre. L’ultimo capitolo della ... Leggi su quifinanza (Di domenica 27 settembre 2020) Dalla mezzanotte di oggi, negli Stati Uniti, potrebbe essere proibito scaricareed il prossimo 12 novembre – a meno di clamorosi colpi di scena – anche i vecchi utenti del social network ne dovranno farne a meno. Dopo l’accordo con Oracle e Wallmart per la cessione del 20% della proprietà di, il benestare di Trump all’intesa – “accordo fantastico” – e l’iniziale silenzio di Pechino, interpretato come un assenso, la vicenda sembrava avviarsiuna conclusione positiva. La partita aperta dall’amministrazione Trump con lasull’app dei video amatoriali, però, è tutt’altro che chiusa e la scadenza del “ban” (bando) in Usa è stata solo prorogata al 27 settembre. L’ultimo capitolo della ...

