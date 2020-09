Thiago Silva, esordio shock. Lampard: «Ci darà tanto» – VIDEO (Di domenica 27 settembre 2020) Frank Lampard ha parlato di Thiago Silva dopo il pareggio contro il West Bromwich Albion Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato di Thiago Silva dopo il pareggio in rimonta per 3-3 in casa del West Bromwich Albion. «Thiago Silva sarà fantastico per noi, come lo è stato nella sua carriera. Non posso puntargli il dito contro. Mi concentro sugli errori. Sono stati evidenti e su questo sono onesto. Nessuna croce su di lui, siamo una squadra e dobbiamo reagire. E nel secondo tempo lo abbiamo fatto. Non c’è nulla contro Thiago, sicuramente ammetterà lo sbaglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Frankha parlato didopo il pareggio contro il West Bromwich Albion Frank, allenatore del Chelsea, ha parlato didopo il pareggio in rimonta per 3-3 in casa del West Bromwich Albion. «sarà fantastico per noi, come lo è stato nella sua carriera. Non posso puntargli il dito contro. Mi concentro sugli errori. Sono stati evidenti e su questo sono onesto. Nessuna croce su di lui, siamo una squadra e dobbiamo reagire. E nel secondo tempo lo abbiamo fatto. Non c’è nulla contro, sicuramente ammetterà lo sbaglio». Leggi su Calcionews24.com

