«The Social Dilemma», cosa abbiamo imparato dal documentario Netflix (Di domenica 27 settembre 2020) «Mai nella storia 50 designer, ragazzi dai 20 ai 35 anni in California, avevano preso decisioni che avrebbero cambiato la storia di 2 miliardi di persone. Quegli stessi 2 miliardi di persone che penseranno a cose a cui non avrebbero mai pensato». A parlare non sono nostalgici o dallo spirito anticonformista, i protagonista del nuovo documentario Netflix «The social dilemma», che mette in guardia dal potere subdolo e persuasivo dei social media, sono proprio gli stessi «smanettoni» che lavorano per queste tecnologie. Parlano dirigenti e programmatori di Google, Facebook, Youtube, Pinterest, Instagram, c’è anche l’ingegnere Justin Rosenstein, l’ideatore del tasto «Like» su Facebook. Sì, quella reazione social positiva che ha causato in adolescenti ma non solo, una dipendenza emotiva da dose quotidiana di dopamine, che fanno bene all’umore e alla autostima. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 settembre 2020) «Mai nella storia 50 designer, ragazzi dai 20 ai 35 anni in California, avevano preso decisioni che avrebbero cambiato la storia di 2 miliardi di persone. Quegli stessi 2 miliardi di persone che penseranno a cose a cui non avrebbero mai pensato». A parlare non sono nostalgici o dallo spirito anticonformista, i protagonista del nuovo documentario Netflix «The social dilemma», che mette in guardia dal potere subdolo e persuasivo dei social media, sono proprio gli stessi «smanettoni» che lavorano per queste tecnologie. Parlano dirigenti e programmatori di Google, Facebook, Youtube, Pinterest, Instagram, c’è anche l’ingegnere Justin Rosenstein, l’ideatore del tasto «Like» su Facebook. Sì, quella reazione social positiva che ha causato in adolescenti ma non solo, una dipendenza emotiva da dose quotidiana di dopamine, che fanno bene all’umore e alla autostima.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - wireditalia : Il documentario The Social Dilemma riporta al centro dell’attenzione una verità nota da tempo: se non riusciamo a s… - czzpimenta : the social dilemma é simplismente incrivel - CaggianoMarco : Guarda “The Social Dilemma” su Netflix pro e contro - dominiq05237669 : @ambdd The social media dilemma csm! -

Ultime Notizie dalla rete : The Social The Social Dilemma, il documentario Netflix sul mondo dei social: limiti e punti di forza Corriere della Sera In questa foto è soltanto una bambina con il suo papà, adesso è un’amatissima cantante: sapete chi è?

In questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale è soltanto una bambina con il suo papà, adesso è un’amatissima cantante: chi è? In questa foto è soltanto una bambina, adesso è un’affermata c ...

il foglio sportivo – il ritratto di bonanza

Quando parla Gattuso si scatena un pensiero antico, fatto di fatica, onore, sincerità e altruismo. Qualcosa di completamente dimenticato nell’epoca digitale, dove l’unico obiettivo della gente è quell ...

In questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale è soltanto una bambina con il suo papà, adesso è un’amatissima cantante: chi è? In questa foto è soltanto una bambina, adesso è un’affermata c ...Quando parla Gattuso si scatena un pensiero antico, fatto di fatica, onore, sincerità e altruismo. Qualcosa di completamente dimenticato nell’epoca digitale, dove l’unico obiettivo della gente è quell ...