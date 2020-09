The Last of Us Parte 2 riceve un artwork speciale disegnato da Yoji Shinkawa, l'artista di Metal Gear (Di domenica 27 settembre 2020) Yoji Shinkawa, il talentuoso artista noto per i suoi lavori sul franchise di Metal Gear, ora insieme a Hideo Kojima nel suo studio Kojima Productions, ha recentemente contribuito ai festeggiamenti del The Last of Us Day 2020, realizzando un'illustrazione dedicata proprio a The Last of Us Parte 2.Come potete vedere voi stessi, si tratta di un'immagine che ritrae Joel, Ellie e Abby nell'inconfondibile stile Shinkawa. Sembra quasi la copertina di uno spin-off di Metal Gear Solid, non credete anche voi?L'immagine è scaricabile sia in formato desktop che mobile, quindi se siete fan dell'ultimo The Last of Us, oppure semplicemente ammirate le opere di Shinkawa, ... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 settembre 2020), il talentuosonoto per i suoi lavori sul franchise di, ora insieme a Hideo Kojima nel suo studio Kojima Productions, ha recentemente contribuito ai festeggiamenti del Theof Us Day 2020, realizzando un'illustrazione dedicata proprio a Theof Us2.Come potete vedere voi stessi, si tratta di un'immagine che ritrae Joel, Ellie e Abby nell'inconfondibile stile. Sembra quasi la copertina di uno spin-off diSolid, non credete anche voi?L'immagine è scaricabile sia in formato desktop che mobile, quindi se siete fan dell'ultimo Theof Us, oppure semplicemente ammirate le opere di, ...

acmilan : Watch the highlights of #MilanGlimt A match that kept us on the edge of our seats till the very last minute ??? Le… - PlayStationIT : Avete già preso parte al #TheLastofUsDay? Scoprite qui le novità che @Naughty_Dog ha riservato ai suoi fan:… - orbmidzy : @WE_THE_BOYZ THE LAST PICJWKWJSJDJJE - Eurogamer_it : #TheLastOfUsParte2 riceve un artwork speciale disegnato da Yoji Shinkawa, l'artista di #MetalGear. - quintessenzaa : @lizziemcgayire Il suo migliore duetto è The Last Time idc idc -