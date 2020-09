The Boys 2, Eric Kripke: “Nella terza stagione affronteremo il tema del Covid” (Di domenica 27 settembre 2020) La nostra chiacchierata con Eric Kripke, showrunner della serie Amazon, disponibile settimanalmente su Prime Video dal 4 settembre. Se c'è una persona con cui è interessante approfondire i temi di una serie tv, non può che essere il suo showrunner, quella figura così particolare che tiene le fila di tutto ciò che accade e assicura continuità e compattezza. Per The Boys questa figura è Eric Krikpe, già creator di Supernatural e Revolution, responsabile ora di aver adattato con intelligente il fumetto provocatorio di Garth Ennis per Amazon. Con lui abbiamo approfondito i temi della serie, con particolare riferimento a The Boys 2 che è resa disponibile sulla piattaforma streaming con cadenza settimanale dal 4 settembre al 9 ottobre. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 settembre 2020) La nostra chiacchierata con, showrunner della serie Amazon, disponibile settimanalmente su Prime Video dal 4 settembre. Se c'è una persona con cui è interessante approfondire i temi di una serie tv, non può che essere il suo showrunner, quella figura così particolare che tiene le fila di tutto ciò che accade e assicura continuità e compattezza. Per Thequesta figura èKrikpe, già creator di Supernatural e Revolution, responsabile ora di aver adattato con intelligente il fumetto provocatorio di Garth Ennis per Amazon. Con lui abbiamo approfondito i temi della serie, con particolare riferimento a The2 che è resa disponibile sulla piattaforma streaming con cadenza settimanale dal 4 settembre al 9 ottobre. ...

