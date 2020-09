Texas, trovata ameba mangia-cervello nella rete idrica: vietato usare l’acqua del rubinetto (Di domenica 27 settembre 2020) A fare scattare i controlli è stata la morte l’8 settembre di Josiah McIntyre, 6 anni. Il suo cervello è stato attaccato da un’ameba che lo ha consumato dall’interno, uccidendolo. Un parassita che generalmente prolifera nell’acqua, tanto che anche in Florida un 13enne ha perso la vita dopo esserci entrato in contatto nuotando in un lago. Dopo la morte di Josiah, i residenti di una cittadina del Texas, Lake Jackson, sono stati quindi avvertiti di non usare l’acqua del rubinetto visto che l’ameba mangia-cervello, generalmente letale, è stata trovata nella rete idrica pubblica della città. I test, riporta la Bbc, hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) A fare scattare i controlli è stata la morte l’8 settembre di Josiah McIntyre, 6 anni. Il suoè stato attaccato da un’che lo ha consumato dall’interno, uccidendolo. Un parassita che generalmente prolifera nell’acqua, tanto che anche in Florida un 13enne ha perso la vita dopo esserci entrato in contatto nuotando in un lago. Dopo la morte di Josiah, i residenti di una cittadina del, Lake Jackson, sono stati quindi avvertiti di nonl’acqua delvisto che l’, generalmente letale, è statapubblica della città. I test, riporta la Bbc, hanno ...

I residenti di una cittadina del Texas, Lake Jackson, sono stati avvertiti di non utilizzare l’acqua del rubinetto dopo che un’ameba mangia-cervello ...

