Terrorismo: l'attacco a Parigi era destinato a Charlie Hebdo, ma l'attentatore ha sbagliato palazzo (Di domenica 27 settembre 2020) Un giovane di origini pakistane ha rivendicato l'attentato terroristico messo in atto due giorni fa di fronte alla sede del giornale satirico Charlie Hebdo. Si tratta di Ali H., ora arrestato per l'attacco all'arma bianca avvenuto venerdì. Nel video, che era stato girato prima dell'attentato, spiega le sue motivazioni, ovvero la ripubblicazione delle vignette satiriche su Maometto. Lo ha riferito BfmTv, citando una fonte vicina all'indagine. Arrestato poco dopo l'attentato, il giovane ha anche spiegato il suo errore: ha riferito di aver effettuato sopralluoghi davanti all'edificio dove si trovava l'ex redazione del giornale satirico, senza sapere che aveva cambiato sede dopo il sanguinoso attentato nel gennaio 2015.

