Terremoto Sicilia, scossa ai piedi dell'Etna: epicentro a Linguaglossa [MAPPE e DATI] (Di domenica 27 settembre 2020) Una scossa di Terremoto ha colpito la Sicilia orientale pochi minuti fa. Alle 18:22, si è verificato un sisma di magnitudo 2.8 con epicentro a Linguaglossa, nel Catanese. L'evento è stato moto superficiale, tanto da avere una profondità di appena 0,4km. Nella gallery scorrevole in alto, le MAPPE relative all'evento.

