Terremoto Sicilia, sciame sismico ai piedi dell'Etna: scosse molto superficiali, epicentro a Linguaglossa [MAPPE e DATI] (Di domenica 27 settembre 2020) Nuova scossa di Terremoto ai piedi dell'Etna, dove si sta verificando uno sciame sismico. 5 le scosse registrate tra le 18:22 e le 20:25, la più forte delle quali ha avuto magnitudo 3.2. Questo sisma è avvenuto alle 20:10 ad una profondità di 1,4km. L'epicentro è stato individuato a Linguaglossa. Si tratta di scosse molto superficiali. Nella gallery scorrevole in alto, le MAPPE relative all'evento.

