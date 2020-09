Terremoto Grecia | scossa di magnitudo 5 1 a Cefalonia | i dettagli

(Di domenica 27 settembre 2020) Nuovadiin, dove nella notte un sisma di5.1 ha colpito. Ecco tutti idellache ha colpito la penisola ellenica. Nuovadi terrermoto nella notte in. Infatti questa notte la terra è tornata a tremare nella penisola ellenica nella notte. Laha svegliato … L'articolo proviene da .

SkyTG24 : Terremoto Grecia, a Creta forte scossa di magnitudo 5.9 - bc_emergenza : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO #GRECIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 5.3 a #Dafni. Ecco QUI i #DETTAGLI - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO #GRECIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 5.3 a #Dafni. Ecco QUI i #DETTAGLI - Geomagazineit : Una scossa di #terremoto di magnitudo 5.1 si è verificata in Grecia, ad una profondità ipocentrale di 10 km! Lo ha… - ilmeteoit : #TERREMOTO #GRECIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 5.1 a #Dafni. Ecco QUI i #DETTAGLI -

Una scossa di terremoto di 5,1 gradi della scala Richter è stata registrata in Grecia nel tratto di mare di fronte alle coste del Monte Athos.Una scossa di terremoto di 5,1 gradi della scala Richter è stata registrata in Grecia nel tratto di mare di fronte alle coste del Monte Athos. Attimi di paura in Grecia, dove nella notte tra il 26 e i ...