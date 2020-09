Teramo-Palermo, viaggio verso l’incognito: le scelte di Roberto Boscaglia per il primo test-verità (Di domenica 27 settembre 2020) "Palermo, viaggio verso l'ignoto. A Teramo il primo test della verità".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla sfida in programma nella giornata di oggi allo Stadio "Bonolis". Dopo sei mesi, alle ore 15, il Palermo tornerà in campo. E tante sono le incognite. "Che campionato sarà? Quanto vale questa squadra? Quanto inciderà tecnicamente ed economicamente la mancanza del pubblico? In ogni caso il calcio al tempo del Covid è cosa diversa e speriamo tutti che le gesta tecniche anche in Serie C riescano a compensare almeno in parte l'assenza di colori e passioni che solo gli spalti di uno stadio pieno possono regalare", si legge.VIDEO Teramo-Palermo, ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020) "l'ignoto. Aildella verità".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulla sfida in programma nella giornata di oggi allo Stadio "Bonolis". Dopo sei mesi, alle ore 15, iltornerà in campo. E tante sono le incognite. "Che campionato sarà? Quanto vale questa squadra? Quanto inciderà tecnicamente ed economicamente la mancanza del pubblico? In ogni caso il calcio al tempo del Covid è cosa diversa e speriamo tutti che le gesta tecniche anche in Serie C riescano a compensare almeno in parte l'assenza di colori e passioni che solo gli spalti di uno stadio pieno possono regalare", si legge.VIDEO, ...

