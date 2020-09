Teramo-Palermo, prima tra i professionisti per Paci: dubbio Cancellotti per il tecnico, l’ex Santoro… (Di domenica 27 settembre 2020) prima tra i professionisti per Massimo Paci.Il Teramo sfiderà alle ore 15 fra le mura amiche dello Stadio "Bonolis" il Palermo di Roberto Boscaglia. Un "avversario più insidioso rispetto a quello che si potrebbe pensare", scrive l'edizione odierna de 'Il Messaggero', che aggiunge: "I rosanero neopromossi sono infatti il primo banco di prova in campionato per la formazione di Massimo Paci".Il tecnico del Diavolo, dunque, si prepara all'esordio tra i professionisti. E con ogni probabilità schiererà la stessa formazione che mercoledì ha battuto il Piacenza in Coppa Italia. L'unico dubbio? Cancellotti. Paci, nel corso della conferenza stampa pre-gara, ha sottolineato che ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020)tra iper Massimo.Ilsfiderà alle ore 15 fra le mura amiche dello Stadio "Bonolis" ildi Roberto Boscaglia. Un "avversario più insidioso rispetto a quello che si potrebbe pensare", scrive l'edizione odierna de 'Il Messaggero', che aggiunge: "I rosanero neopromossi sono infatti il primo banco di prova in campionato per la formazione di Massimo".Ildel Diavolo, dunque, si prepara all'esordio tra i. E con ogni probabilità schiererà la stessa formazione che mercoledì ha battuto il Piacenza in Coppa Italia. L'unico, nel corso della conferenza stampa pre-gara, ha sottolineato che ...

zazoomblog : Teramo-Palermo viaggio verso l’incognito: le scelte di Roberto Boscaglia per il primo test-verità - #Teramo-Palermo… - WiAnselmo : Teramo-#Palermo, prima tra i professionisti per Paci: dubbio Cancellotti per il tecnico, l'ex Santoro...… - Mediagol : Teramo-#Palermo, prima tra i professionisti per Paci: dubbio Cancellotti per il tecnico, l'ex Santoro...… - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: “#TeramoPalermo. #Martin resta fuori, gli 11 di #Boscaglia” - Ilovepalermocalcio - ForzaPalermoIT : ?? Teramo - Palermo, le possibili scelte dei due tecnici #PalermoCalcio #SerieC -