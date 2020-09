Teramo-Palermo, Paci: “Rosanero in fase di rodaggio, non hanno fatto amichevoli. Boscaglia? L’ho studiato a Brescia” (Di domenica 27 settembre 2020) Esordio in Serie C poco felice per il Palermo.In occasione della gara delle 15.00 valida per la 1a giornata del campionato di Serie C, il club rosanero di Roberto Boscaglia è uscito sconfitto dal "Gaetano Bonolis" di Teramo proprio contro il club abruzzese. In rete i giovani Santoro e Di Francesco, che hanno siglato i gol vittoria per i biancorossi. Al termine dell'incontro, il tecnico del Teramo Massimo Paci ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il suo intervento in conferenza stampa.Teramo-Palermo, Di Francesco: “Credo siano passati 30 secondi dall’ingresso in campo al gol, momento emozionante” "Per me il calcio è il pantaloncino sporco a fine partita, a me piace questo tipo di calcio. L'organizzazione tattica e ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020) Esordio in Serie C poco felice per il.In occasione della gara delle 15.00 valida per la 1a giornata del campionato di Serie C, il club rosanero di Robertoè uscito sconfitto dal "Gaetano Bonolis" diproprio contro il club abruzzese. In rete i giovani Santoro e Di Francesco, chesiglato i gol vittoria per i biancorossi. Al termine dell'incontro, il tecnico delMassimoha rilasciato alcune dichiarazioni durante il suo intervento in conferenza stampa., Di Francesco: “Credo siano passati 30 secondi dall’ingresso in campo al gol, momento emozionante” "Per me il calcio è il pantaloncino sporco a fine partita, a me piace questo tipo di calcio. L'organizzazione tattica e ...

