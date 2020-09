Teramo-Palermo, Kanouté subito titolare: le formazioni ufficiali (Di domenica 27 settembre 2020) Queste le formazioni ufficiali della gara Teramo-Palermo, valevole per la 1a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15.00 allo Stadio “Gaetano Bonolis”.Teramo: 22 Lewandowski, 3 Tentardini, 5 Soprano, 6 Arrigoni, 8 Costa Ferreira, 10 Bombagi, 11 Pinzauti, 20 Ilari, 21 Santoro, 23 Diakite, 29 Cancellotti.A disposizione: 1 Valentini, 4 Trasciani, 7 Mungo, 17 Di Francesco, 18 Lasik, 24 Celentano, 25 Birligea, 28 Viero, 33 Iotti.LIVE, Teramo-Palermo: diretta testuale di Mediagol.itPalermo: 1 Pelagotti, 5 Palazzi, 6 Crivello, 7 Floriano, 9 Saraniti, 13 Lancini, 14 Valente, 15 Marconi, 16 Peretti, 19 Odjer, 20 Kanoute.A disposizione: 12 Fallani, 3 Corrado, 5 Martin, 10 Silipo, 11 Santana, 17 Lucca, 18 ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020) Queste ledella gara, valevole per la 1a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15.00 allo Stadio “Gaetano Bonolis”.: 22 Lewandowski, 3 Tentardini, 5 Soprano, 6 Arrigoni, 8 Costa Ferreira, 10 Bombagi, 11 Pinzauti, 20 Ilari, 21 Santoro, 23 Diakite, 29 Cancellotti.A disposizione: 1 Valentini, 4 Trasciani, 7 Mungo, 17 Di Francesco, 18 Lasik, 24 Celentano, 25 Birligea, 28 Viero, 33 Iotti.LIVE,: diretta testuale di Mediagol.it: 1 Pelagotti, 5 Palazzi, 6 Crivello, 7 Floriano, 9 Saraniti, 13 Lancini, 14 Valente, 15 Marconi, 16 Peretti, 19 Odjer, 20 Kanoute.A disposizione: 12 Fallani, 3 Corrado, 5 Martin, 10 Silipo, 11 Santana, 17 Lucca, 18 ...

