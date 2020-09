Gazzetta_it : #RolandGarros La Parigi di McEnroe: “Sinner mi piace, è un giocatore vero” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #RolandGarros La Parigi di McEnroe: “Sinner mi piace, è un giocatore vero” - teletext_ch_it : Tennis: Goffin subito fuori a Parigi - AnsaTrentinoAA : Tennis: Parigi; esordio vincente, Sinner elimina Goffin. 19enne azzurro batte il belga in tre set e avanza al 2/o t… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: #Tennis. Fantastico esordio di Jannik #Sinner agli internazionali di Francia. Sul centrale del #RolandGarros a Parigi, il… -

Andreas Seppi esce subito di scena al Roland Garros. Il 36enne azzurro, n.97 ATP, è stato sconfitto in quattro set col punteggio di 6-2 4-6 6-3 6-3, in due ore e 25 minuti di gioco, dallo statunitense ...Esordio vincente per Jannik Sinner al torneo di Roland Garros, sulla terra rossa di Parigi. Il 19enne di Sesto Pusteria n.74 ATP, esordiente assoluto nel torneo parigino, ha eliminato il belga David..